Serie A 2022-2023, Lecce-Sassuolo: le probabili formazioni

Rientra Gonzalez, ma l'esce lo squalificato Di Francesco nella squadra di Baroni, gli emiliani sono senza Laurienté, appiedato dal giudice sportivo

25-02-2023 08:42

La notizia di Lecce-Sassuolo potrebbe essere il rientro dal 1′ di Berardi tra gli ospiti. A Via del Mare si gioca alle 20:45 e i salentini recuperano un uomo – Gonzalez – ma ne perdono un altro, lo squalificato Di Francesco. Anche il Sassuolo ha un giocatore appiedato per un turno dal giudice sportivo e cioé Laurienté. Ceesay favorito per una maglia da titolare su Colombo, così come Banda su Oudin. Umtiti dovrebbe iniziare in panchina.

Ecco le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strafezza, Ceesay, Banda. All.: Baroni.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Bajrami; Berardi, Alvarez, Defrel. All.; Dionisi.