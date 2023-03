Serie A 2022-2023, Lecce-Torino 0-2: blitz granata nel primo tempo

Con le reti di Singo e di Sanabria i granata proseguono la loro marcia verso le zone alte della classifica

12-03-2023 14:36

Il Torino espugna il Via del Mare di Lecce per 2-0 con un blitz nel primo tempo in appena 215 secondi. Al 20′ apre Singo su uno schema da calcio di punizione: Miranchuk pesca il taglio dell’esterno che con un piatto al volo batte Falcone. Al 23′ arriva il raddoppio a opera di Sanabria. Radonjic lascia sul posto Baschirotto e poi centra basso per l’attaccante che ha una facile occasione sotto porta e non sbaglia.

Da segnalare i tantissimi cartellini gialli del primo tempo e anche una mini rissa: ammoniti in sei, allontanati anche due componenti dei rispetti staff.