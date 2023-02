Serie A 2022-2023, Monza-Sampdoria: le probabili formazioni

Brianzoli lanciatissimi e blucerchiati disperati. I padroni di casa devono fare a meno di Sensi, l'ex, squalificato. Stankovic con Gunter e Cuisance, i due nuovi acquisti

06-02-2023 08:20

Oggi alle 20:45 il Monza prova a continuare la marcia verso la parte sinistra della classifica contro una Sampdoria assetata, per non dire disperata. In casa brianzola mancherà lo squalificato Sensi, ex della sfida, Stankovic medita novità con l’inserimento dei due nuovi Gunter e Cuisance al posto di Murillo e Rincon. Stagione finita per Conti e Pussetto mentre è sulla via del completo recupero Djuricic, oggi quasi sicuramente in campo.

Andiamo a vedere le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Mota Carvalho. All.: Palladino.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All.: Stankovic.