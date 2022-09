Serie A 2022-2023, Napoli-Spezia: le probabili formazioni

10-09-2022 08:05

Out Viktor Osimhen (lesione al bicipite femorale) e Kim, dentro Giovanni Simeone e Juan Jesus. Il Napoli di Luciano Spalletti, oggi pomeriggio alle 15, si presenterà con queste due novità contro lo Spezia al Diego Armando Maradona. Il tecnico dei liguri, Luca Gotti, sceglie invece di ‘rivoluzionare’ la difesa: in panchina andrà Caldara, al suo posto ci sarà Ampadu.

Il Napoli è reduce dalla magica notte di Champions League contro il Liverpool: la doppietta di Zielinskyi e le reti di Anguissa e Simeone hanno infatti regalato uno storico 4-1 contro i Reds di Jurgen Klopp. In classifica gli azzurri sono al secondo posto con 11 punti, due in meno della capolista Atalanta che, domani (fischio d’inizio ore 12:30), sfiderà in casa la Cremonese. Lo Spezia è reduce dal pareggio contro il Bologna e non vince dalla prima giornata di Serie A (1-0 in casa ai danni dell’Empoli).

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti