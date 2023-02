Serie A 2022-2023, Roma-Verona: le probabili formazioni

Mourinho fa a meno di Dybala, sostituito da Volpato. I gialloblù vogliono proseguire la rincorsa verso la salvezza

19-02-2023 09:38

La Roma oggi alle 20:45 affronta all’Olimpico il Verona per riscattare la sconfitta europea di Salisburgo, dove comunque non ha giocato male. Manca però Paulo Dybala, sostituito da Volpato. Potrebbe restare a riposo precauzionalmente pure Pellegrini. Il Verona vuole proseguire la rincorsa verso il quartultimo posto, non ci sarà Djuric operato al menisco. In avanti spazio così a Gaich.

Ecco le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Volpato; Abraham. All.: Mourinho.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Depaoli, Tameze, Duda, Doig; Ngonge, Lazovic; Gaich. All.: Zaffaroni.