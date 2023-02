Serie A 2022-2023, Sampdoria-Bologna: le formazioni ufficiali

Sfida cruciale per i blucerchiati di Dejan Stankovic contro i rossoblù allenati da un altro ex Inter, Thiago Motta

18-02-2023 14:18

Derby in famiglia tra Dejan Stankovic e Thiago Motta, ex Inter, oggi sulle panchine di Sampdoria e Bologna, che si affrontano al Luigi Ferraris di Marassi alle 15. Per i blucerchiati i tre punti sono l’unico obiettivo possibile, più tranquilla la squadra ospite che rinuncia ancora ad Arnautovic, schiera Barrow davanti e Soriano sulla trequarti. Dall’altra parte, Sabiri si accomoda in panchina.

Vediamo le formazioni ufficiali delle due squadre:

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murillo; Leris, Winks, Cuisance, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All.: Stankovic.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow. All.: Thiago Motta.