Serie A 2022-2023, Sampdoria-Inter: le formazioni ufficiali

Il grande ex Stankovic fa affidamento sul buon momento di Gabbiadini, Inzaghi rilancia la coppia Lautaro-Lukaku e dà minutaggio a De Vrij e Gosens.

13-02-2023 19:58

Riuscirà il grande ex Dejan Stankovic a impedire che l’Inter torni a -13 dal Napoli?

Pare un’impresa complicata, ma i blucerchiati sono apparsi pericolosi all’U-Power, dove sono stati riacciuffati da Pessina solo all’ultimo soffio: tocca a Murillo sostituire Colley, che giocherà nel Besiktas, con Cuisance confermato in luogo di Rincon e Djuricic a rifinire per Gabbiadini, autore di una doppietta in Brianza, e Lammers. Mini turn-over per i milanesi, che tra una settimana ricominceranno gli impegni europei ricevendo il Porto (dell’altro ex Conceicao): Simone Inzaghi affianca allo scatenato Lautaro Martinez del dopo-Qatar Lukaku, con De Vrij e Gosens che avranno spazio rispettivamente in difesa e a centrocampo.