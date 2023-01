Serie A 2022-2023, Sampdoria-Napoli: le probabili formazioni

07-01-2023 10:52

A Marassi domani alle 18 arriva la capolista Napoli, reduce dalla prima sconfitta in campionato, in uno stadio che sarà tutto per Luca Vialli. Rientro importante in casa Sampdoria con Colley che si riprende il suo posto al centro della difesa. Spalletti medita alcuni cambi, Kvaratskhelia potrebbe partire in panchina. Si cerca di portare in panchina l’ex della sfida, Bereszynski.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Colley, Nuytinck; Leris, Vieira, Rincon, Augello; Verre; Lammers, Gabbiadini. All.: Stankovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Elmas; Osimhen. All.: Spalletti.