Serie A 2022-2023, Sampdoria-Roma: le formazioni ufficiali

17-10-2022 17:45

Si gioca a Marassi il primo dei due posticipi del lunedì della 10ª giornata di Serie A. Alle 18.45 saranno di fronte la Sampdoria, ancora alla caccia della prima vittoria in campionato, e la Roma, che vuole invece approfittare del pareggio tra Lazio e Udinese per portarsi al quarto posto solitario della classifica.

Sfida nella sfida in panchina tra Dejan Stankovic, alla prima in casa alla guida dei blucerchiati, e José Mourinho, tecnico del serbo all’Inter per due stagioni tra il 2008 e il 2010.

Samp con le due punte, nella Roma panchina per Nicolò Zaniolo e prima da titolare per Mady Camara.

Sampdoria-Roma, le formazioni ufficiali.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello; Rincon, Villar, Leris, Djuricic; Gabbiadini, Caputo. All.: D. Stankovic.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Camara, El Shaarawy; Pellegrini; Belotti, Abraham. All.: J. Mourinho.