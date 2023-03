Serie A 2022-2023, Sampdoria-Verona: le probabili formazioni

Incontro salvezza a Marassi. I blucerchiati in porta si affidano sempre a Turk, gli scaligeri con Djuric al centro dell'attacco

19-03-2023 08:46

Incontro salvezza oggi all’ora di pranzo tra Sampdoria e Verona. I blucerchiati provano la clamorosa rimonta, gli scaligeri vogliono riavvicinare il quartultimo posto dello Spezia. Assenza pesante in casa Samp visto che Audero non ce la fa neanche per questa partita e tocca di nuovo a Turk. Sabiri dovrebbe iniziare tra gli undici. Zaffaroni medita Djuric davanti, con Verdi e Lazovic alle sue spalle.

Vediamo le probabili formazioni:

SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Sabiri, Augello; Leris, Djuricic; Gabbiadini. All.: Stankovic.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Faraoni, Tameze, Duda, Depaoli; Verdi, Lazovic; Djuric. All.: Zaffaroni.