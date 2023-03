Serie A 2022-2023, Spezia-Inter: le probabili formazioni

Semplici non avrà a disposizione lo squalificato Reca, Inzaghi recupera Dimarco, Skriniar e Correa, con gli ultimi due che dovrebbero andare in panchina

10-03-2023 10:27

La 26esima giornata di Serie A si apre stasera (ore 20:45) con Spezia-Inter. I nerazzurri vogliono inseguire il secondo posto in solitaria, ma pensano anche all’impegno di Coppa contro il Porto. Semplici cerca di staccare il Verona senza lo squalificato Reca. In casa nerazzurra recuperano Dimarco, Skriniar e Correa, con gli ultimi due che dovrebbero accomodarsi in panchina. Lukaku favorito su Dzeko per un posto da titolare, chance per De Vrij e Brozovic.

Ecco le probabili formazioni di oggi:

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Bourabia, Ekdal; Zurkowski, Shomurodov; Gyasi; Nzola. All.: Semplici.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro. All.: Inzaghi.