Serie A 2022/2023, Torino-Milan: le formazioni ufficiali

30-10-2022 19:39

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Milan, sfida valida per la 12° giornata di Serie A. Il Torino non realizza una rete in Serie A contro il Milan da 464 minuti (esclusi recuperi): l’ultimo gol segnato dai granata ai rossoneri nella competizione è quello di Belotti al 76’ di Torino-Milan 2-1 del 26 settembre 2019 (data dell’ultimo successo del Torino contro la squadra lombarda).

Queste le scelte di Pioli e Juric:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Pellegri. A disposizione.: Gemello, Fiorenza, Bayeye, Rodriguez, Zima, Adopo, Linetty, Seck, Vojvoda, Karamoh, Garbett, Radonjic. Allenatore.: Ivan Juric.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Pobega; Messias, Brahim Diaz, Leao; Origi. A disposizione.: Jungdal, Mirante, Thiaw, Kjaer, Ballo-Touré, Dest, Vrancx, Bennacer, Bakayoko, Adli, Krunic, Rebic, De Ketelaere, Giroud. Allenatore.: Stefano Pioli.