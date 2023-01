Serie A 2022-2023, Udinese-Verona: le probabili formazioni

Stasera si chiude la 20esima giornata: i friulani devono rinunciare a Deulofeu e Pereyra, tra i gialloblù Sulemana in regia

30-01-2023 09:03

Si chiude stasera alle 20:45 il 20 esimo turno di A. Si gioca al Friuli Udinese-Verona. I bianconeri sono ringalluzziti dall’ultima vittoria, a centrocampo probabili dall’inizio Lovric e Makengo. Mancano sia Pereyra sia Deulofeu, due assenze pesanti, può essere ancora in campo Ehizibue. Coppia d’attacco Success-Beto. Il Verona deve rinunciare a Dawidowicz squalificato, al suo posto forse Magnani. Conferma per Depaoli. Sulemana dovrebbe piazzarsi in regia visto il mercato che riguarda Ilic e il ko di Veloso.

Ecco le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Success, Beto. All.: Sottil.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Depaoli, Sulemana, Tameze, Doig; Lazovic, Lasagna; Djuric. All.: Zaffaroni.