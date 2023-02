Serie A 2022-2023, Verona-Fiorentina: le probabili formazioni

Le due squadre in campo al Bentegodi per il primo incontro del lunedì sera, valido per il 24° turno di campionato.

27-02-2023 09:27

Due partite nel lunedì sera del 24° turno del campionato di Serie A. Alle 18:30 al Bentegodi scendono in campo il Verona e la Fiorentina. Tra i padroni di casa Zaffaroni è pronto a schierare ancora Ngonge e Gaich lì danvati dal primo minuto. In mediana Tameze, Duda e Lazovic, supportati sulle fasce da Depaoli e Doig. Difesa a tre con Magnani, Hien e Dawidowicz davanti a Montipò. Non convocato Ceccherini per un fastidio muscolare all’adduttore della gamba sinistra.

Italiano dovrebbe invece puntare su Jovic prima punta, con Nico Gonzalez e Kouamé favoriti sulle fasce rispetto a Ikonè e Saponara. Quindi Bonaventura e Barak in mezzo al campo con Amrabat. In difesa Milenkovic è in dubbio per noie muscolari, ma dovrebbe affiancare Igor davanti a Terracciano. Terzini Dodò e Biraghi.

Probabili formazioni

Verona (3-5-2): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Depaoli, Tameze, Duda, Lazovic, Doig; Ngonge, Gaich. All: Zaffaroni.

Fiorentina (4-1-4-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat; Nico Gonzalez, Bonaventura, Barak, Kouamé, Jovic. All: Italiano.