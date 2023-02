Serie A 2022-203, Juventus-Fiorentina: le probabili formazioni

Classica allo Stadium, Allegri sceglie Chiesa dietro a Vlahovic con Di Maria in panchina; Italiano deve sostituire lo squalificato Igor

12-02-2023 09:52

Alle 18 in campo Juventus e Fiorentina per una classica degli ultimi 40 anni. I bianconeri devono dimostrare di aver superato del tutto la crisi post-penalizzazione, i viola possono effettuare il sorpasso. Italiano deve sostituire lo squalificato Igor (con Quarta?), ma ci potrebbero essere delle sorprese sul resto della formazione. Allegri sceglie Chiesa a supporto di Vlahovic, con Di Maria inizialmente in panchina. Fagioli in campo dall’inizio con Paredes che dovrebbe accomodarsi in panchina. Assente l’infortunato Miretti.

Vediamo le probabili formazioni delle due squadre:

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa; Vlahovic. All.: Allegri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Cabral. All.: Italiano.