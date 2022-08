30-08-2022 19:50

L’Inter preferisce far riposare Lautaro in ottica derby e si affida alla coppia Lautaro-Dzeko, Cremonese con Dessers e Okereke in avanti.

Formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Dzeko, Correa. All. Inzaghi.

Cremonese (3-5-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Escalante, Quagliata; Dessers, Okereke. All. Alvini.