Serie A 2022-23, Sampdoria-Lecce: le formazioni ufficiali

12-11-2022 17:41

Senza la guida di Stankovic in panchina (squalificato) la squadra blucerchiata sarà guidata dal suo vice Sakic. Confermata la scelta di Gabbiadini che aveva fatto bene nel secondo tempo contro il Torino, restano in panchina Caputo e Augello. Barono invece, in barba al turnover conferma con entusiasmo dieci giocatori degli undici di partenza contro l’Atalanta. Protagonisti ancora Baschirotto, Di Francesco e Colombo, Ceseey si accomoda in panchina.

Queste le scelte dei due allenatori:

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Amione, Ferrari, Murillo; Bereszynski, Rincon, Villar, Leris; Djuricic, Montevago, Gabbiadini. A disposizione: Contini, Augello, Verre, Caputo, Vieira, Quagliarella, Yepes, Murru, Malagrida, Trimboli. Allenatore: N. Sakic (Stankovic squalificato).

LECCE (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco .A disposizione: Bleve, Brancolini, Cetin, Askildsen, Bistrovic, Tuia, Helgason, Gendrey, Liskowski, Banda, Oudin, Voelkerling, Ceesay, Lemmens, Rodriguez. Allenatore: M. Baroni.