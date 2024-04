Le partite di oggi: Serie A, 31esima giornata. Dove vedere Salernitana-Sassuolo

È il momento del 31esimo turno di Serie A, che si disputerà tra venerdì 5 e lunedì 8 aprile. Il big match di giornata è il derby all’Olimpico tra Roma e Lazio. Riflettori puntati anche su Juventus-Fiorentina, mentre Napoli e Inter saranno ospiti rispettivamente di Monza e Udinese. Match a San Siro per il Milan di Pioli che affronterà il Lecce.

In testa alla classifica della Serie A resta saldamente l’Inter che guida con 79 punti. A seguire c’è il Milan con 65 punti e la Juventus a quota 59. Al quarto posto c’è il Bologna di Thiago Motta con 57 punti.

L'elenco dei giocatori che non saranno in campo per squalifica o infortunio e quelli che rischiano la squalifica perché diffidati

Classsifica: Inter 79, Milan 65, Juventus 59, Bologna 57, Roma 52, Atalanta 50*, Lazio 46, Napoli 45, Torino 44, Fiorentina 43*, Monza 42, Genoa 35, Lecce 29, Udinese 28, Verona 27, Cagliari 27, Frosinone 25, Empoli 25, Sassuolo 24, Salernitana 24.

*una gara in meno.

