Serie A: 8 squalificati saltano la prima giornata del 2022

23-12-2021 11:02

Archiviato il girone di andata ci si appresta a scendere in campo per la prima giornata del girone di ritorno che per la prima volta quest’anno nel campionato di Serie A non corrisponde alle stesse gare del calendario, disputate all’andata.

Saranno dunque in 8 gli squalificati per la 20ª giornata di Serie A. L’unico espulso è Tanner Tessmann del Venezia, poi tutti ammoniti e squalificati poiché diffidati. Nell’Atalanta, era diffidato Remo Freuler e non ci sarà contro il Torino. Dalbert del Cagliari salterà invece la sfida contro la Sampdoria dopo il giallo preso con la Juventus. Sturaro sarà out in Sassuolo-Genoa mentre Askildsen sarà squalificato per il Cagliari. Tegola pesante per l’Inter che dovrà rinunciare a Calhanoglu contro il Bologna, così come il Napoli che non avrà Mario Rui per la Juventus. Infine, sempre nel Venezia, out anche Caldara contro la Salernitana.

Serie A: gli squalificati per la 20ª giornata

Remo Freuler (Atalanta)

Dalbert (Cagliari)

Stefano Sturaro (Genoa)

Hakan Calhanoglu (Inter)

Mario Rui (Napoli)

Kristoffer Askildsen (Sampdoria)

Mattia Caldara (Venezia)

Tanner Tessmann (Venezia)

OMNISPORT