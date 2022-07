Serie A, accordo Inter-Chelsea: Lukaku rimarrà a Milano due anni

23-07-2022 19:35

Romelu Lukaku è tornato poche settimane fa a vestire la maglia dell‘Inter dopo una stagione molto complicata a Stamford Bridge col Chelsea. Big Rom non è stato ricomprato dall‘Inter, ma è tornato a San Siro in prestito annuale.

Ora, vari tabloid inglesi starebbero riportando la notizia di un accordo raggiunto tra Inter e Chelsea per la permanenza del belga in Italia anche per la stagione 2023/2024. Un accordo che sarebbe dunque non più annuale bensì biennale.

Big Rom resterà grazie ad un prestito concordato alle stesse identiche cifre di quello attuale: 8 milioni di base fissa più altri 4 relativi ai bonus. Confermati anche gli 8 milioni netti di ingaggio.

Questa operazione però non verrà annunciata per una ragione specifica, riporta Eurosport: da qualche tempo da FIFA ha bloccato i prestiti pluriennali, e dunque questa trattativa è stata condotta sulla base di due prestiti annuali, con la cifra per l’eventuale riscatto che sarà decisa solamente nel 2024.

Vedremo ora l’impatto che il gigante belga riuscirà ad avere in questa sua seconda avventura in nerazzurro, dopo che la prima aveva portato uno Scudetto e una finale di Europa League, ma anche tanta delusione a livello di Champions League.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE