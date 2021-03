Serie A, Andrea Pirlo: "L'umore è buono, la squadra mi segue"

Neanche il tempo di metabolizzare il pareggio contro l’Hellas Verona che è già tempo di scendere di nuovo in campo per la Juventus di Andrea Pirlo. Domani alle ore 20:45 andrà infatti in scena Juventus-Spezia, partita valida per la 25° giornata di Serie A.

Servirà sicuramente una partita di reazione contro lo Spezia, soprattutto per far ricredere gli scettici sulle reali potenzialità della squadra:

“Lo Spezia sta dimostrando di essere all’altezza della Serie A. Si pensava fosse una cenerentola ma sta dimostrando di potersela giocare contro tutte le squadre, sarà una partita difficile e importante per noi. Dobbiamo riscattare i due punti persi a Verona, dobbiamo dare ritmo sin da subito perché sappiamo di incontrare una grande squadra”.

In questa stagione, i bianconeri stanno subendo molte rimonte da situazioni di vantaggio, cose che cozza col recente passato. La caratteristica principale della Juve negli ultimi anni, infatti, è sempre stata la solidità difensiva e il controllo delle partite (Allegri era un maestro di questa tattica):

“Ogni partita viene valutata per errori commessi e giocate buone. L’altra sera abbiamo preso gol quando non c’erano segnali di subirne. Quando succede è perché ci sono sempre tanti errori in un’azione […] So che i ragazzi ci credono, si allenano bene e hanno voglia di tornare a vincere. Gli obiettivi sono sempre gli stessi anche se abbiamo qualche punto in meno […] Sapevo di iniziare un percorso difficile, abbiamo cercato di costruire una squadra competitiva e lo siamo. L’unica cosa che non avevo messo in preavviso era di avere tanti infortunati nello stesso momento. Averli in un periodo così delicato non avevo pensato tanto”.

Alcune domande sono indirizzate poi sui singoli, tra cui Morata, McKennie, Arthur e il giovane Fagioli (classe 2001), recentemente incensato da niente di meno che Fabio Capello:

“Morata oggi si è allenato un po’ con noi. Vediamo domani mattina come starà e decideremo. Chiesa non è ipotizzabile da seconda punta anche perché di esterni non ne abbiamo. Fagioli oggi ha avuto un problema intestinale, vediamo come sta domani. McKennie ogni volta ha un riacutizzarsi del problema ma deve stringere i denti perché siamo contati. Per Arthur purtroppo non abbiamo nessuna novità, sta continuando il suo periodo di riabilitazione”.

Il periodo che sta vivendo il mondo bianconero è sicuramente molto complicato, e una delle qualità fondamentali di un allenatore deve essere quella di mantenere l’ambiente calmo e sereno. Proprio questa componente è stata, per esempio, la chiave della rinascita dell’Inter di Antonio Conte, che dava l’impressione di essere una squadra morta dopo l’eliminazione dalle Coppe Europee e invece, 3 mesi dopo, eccola li al primo posto come candidata principale per la vittoria dello scudetto:

“Non è detto che tutti gli anni siano uguali. Ho cercato di tenerli tranquilli e di far recuperare energie fisiche e mentali. In questi due giorni c’è stato soprattutto un impelo di recupero. Domattina magari avremo una seduta un po’ più specifica per entrare nei meandri della partita. L’umore della squadra è buono, sappiamo di aver perso punti per strada ma anche di poter recuperare”.

Per finire una battuta sulla rivoluzione “arbitrale” in Serie A. Nello specifico, la domanda riguarda la possibilità per gli arbitri in attività di parlare nelle trasmissioni televisive, come fatto da Daniele Orsato ieri sera nel corso della trasmissione RAI “90° Minuto”:

“La trovo una cosa è molta giusta però l’importante è che si parli della partita che c’è stata poco prima e non di 3-4 anni prima. Che si parli della gara delle domenica e di episodi effettivi”.

OMNISPORT | 01-03-2021 15:07