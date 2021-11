Serie A, anticipo show e parità tra Empoli e Genoa

05-11-2021 22:43

Termina in parità, 2-2, l’anticipo della dodicesima giornata di Serie A tra l’Empoli e il Genoa. Il Grifone passa in vantaggio al 13′ grazie a Criscito, in gol su calcio di rigore assegnato per fallo di mano di Fiamozzi.

Nella ripresa Di Francesco al 62′ trova il pareggio per i padroni di casa su assist di Zurkowski, e il gol del sorpasso è firmato al 71′ dallo stesso polacco con un gran sinistro dalla distanza che non lascia scampo a Sirigu. Allo scadere arriva il definitivo pareggio di Bianchi, che trova il 2-2 su un passaggio filtrante di Melegoni.

In classifica l’Empoli è ottavo a 16 punti, il Genoa dciassettesimo a 9. Resta in bilico la panchina di Ballardini.

OMNISPORT