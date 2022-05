Serie A: arriva il primo arbitro donna

25-05-2022 10:26

Cade un altro tabù in serie A. Dopo l’avvento del Var che ha segnato un cambiamento epocale nella storia del nostro calcio, dalla prossima stagione, ci sarà un’altra grande novità che riguarderà il corpo arbitrale.

La Serie A italiana, compie infatti un importante passo verso la parità di genere. Al mondiale in Qatar avremo tre arbitri- donna e ora anche la Serie A è pronta al grande passo.

Maria Sole Ferrieri Caputi, 32enne livornese, laurea in Sociologia a Firenze e un impiego a Bergamo in un centro studi di diritto del lavoro, sarà promossa da Alfredo Trentalange, presidente dell’AIA, come arbitro di serie A.

La Caputi tuttavia ha già arbitrato una squadra di serie A: lei è infatti stata la prima donna ad arbitrare una squadra di Serie A, il Cagliari, nella sfida di Coppa Italia contro il Cittadella del dicembre scorso.

“Se esordirà in Serie A la prossima stagione “sarà per merito e non per privilegio”, queste le parole di Trentalange.