Serie A, Atalanta-Bologna: la rabbia di Sinisa Mihajlovic

Il Bologna è andato incontro ad una bruttissima sconfitta per 5-0 al Gewiss Stadium di Bergamo, casa dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dei falsinei Sinisa Mihajlovic ha affidato le proprie riflessioni, senza farsi scappare una piccola polemica verso gli arbitri:

“L’Atalanta ha vinto con merito, ma l’arbitro ha falsato la partita. Espulsione, rigore… Succede sempre a noi, spero sia l’ultima volta. Nel primo tempo dovevamo stare avanti 2-0. Anche a Crotone ci hanno dato un rigore contro, quando abbiamo parlato con Rocchi ci ha dato un’altra versione”.

Un problema per il Bologna in questo periodo è l’emergenza difensivo, e forse anche così si spiega la brutta debacle. Questa è anche, in parte, l’opinione di Sinisa:

“Siamo in emergenza dietro, ci mancano gli esterni titolari che ci danno più garanzie. I ragazzi hanno comunque fatto bene, pur cambiando modulo all’ultimo per via di qualche infortunio dell’ultim’ora. Peccato perché abbiamo avuto due occasioni per andare in vantaggio. Mi dispiace, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Come diceva Boskov, meglio perdere una volta 5-0 che tante volte 1-0”.

Ma c’è spazio anche per i complimenti nelle parole di Mihajlovic, che elogia la Dea come esempio di società sana e competitiva:

“Tutto insieme fa la forza. Programmazione societaria, lavoro dell’allenatore, scelte dei calciatori… Oggi guardavo le loro riserve, tutti possono essere titolari nella mia squadra. Ma non solo nella mia. È merito loro, da quando è arrivato Gasperini stanno migliorando. Ormai sono una realtà. È l’unica squadra che gioca con la mentalità europea”.

OMNISPORT | 25-04-2021 23:21