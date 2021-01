Serie A, Atalanta-Genoa: probabili formazioni

La sfida tra Atalanta e Genoa si gioca sabato al Gewiss Stadium di Bergamo: calcio d’inizio alle ore 18.00.

Atalanta che sta tornando a pieno regime dopo il caos Gomez-Gasperini. I bergamaschi stanno macinando punti su punti, ed anche a livello di gioco sembrano aver trovato la tranquillità e spensieratezza di una volta. Da sottolineare come l’Atalanta non perda dal 28 novembre. Dall’undicesima giornata, in sette gare hanno vinto cinque volte e pareggiato due. Il Genoa dovrà disputare la 18^ giornata di Serie A nel fortino dell’Atalanta. La partita si prospetta complicata per i rossoblù, che arrivano però a Bergamo con grande motivazione e buono stato di forma. Dall’arrivo di Ballardini sulla panchina del Grifone, il Genoa ha totalizzato una sola sconfitta in quattro match. Nelle restanti tre partite ha ottenuto due vittorie ed un pareggio contro la Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata. All. Gasperini

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Behrami, Badelj, Zajc, Zappacosta; Destro, Shomurodov. All. Ballardini

OMNISPORT | 15-01-2021 14:01