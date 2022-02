Serie A, Atalanta in ansia per Zapata: rischia lungo stop

08-02-2022 17:47

Apprensione in casa Atalanta, che potrebbe perdere per lungo tempo il proprio centravanti titolare Duvan Zapata. Fermatosi nell’ultimo match contro il Cagliari, il colombiano rischia di dover stare fermo a lungo, anche se al momento non ci sono notizie ufficiali in vista di controlli più approfonditi. Questo il semplice comunicato rilasciato dal club orobico:

“Nerazzurri al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia in vista del quarto di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2021-2022 contro la Fiorentina in programma giovedì alle 18 al Gewiss Stadium. Sempre a parte Miranchuk. Domani, mercoledì 9 febbraio, la preparazione proseguirà con un’altra seduta pomeridiana, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.

Atalanta BC comunica che, nella giornata di domani, il calciatore Duván Zapata verrà sottoposto ad una visita di controllo dal professor Orava a Turku”.

Al momento attuale, distaccamento o lesione del tendine sembrano le ipotesi più probabili ma c’è attesa per conoscere il responso di Orava, medico che ha operato anche Spinazzola e grande esperto di medicina sportiva. Se si andrà per un’operazione chirurgica, la stagione di Zapata potrebbe anche essere finita qui.

