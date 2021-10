Serie A, Atalanta-Lazio: le formazioni ufficiali

30-10-2021 14:12

Ufficiali gli schieramenti del primo match dell’undicesima giornata del campionato di Serie A. Gasperini ha preferito il duo Pasalic-Ilicic per supportare Zapata in attacco facendo accomodare in panchina sia Malinovskyi che Muriel.

Sarri invece sceglie Marusic al posto di Lazzari e punta dal primo minuto sulla qualità di Luis Alberto.

Atalanta-Lazio: le formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Demiral, Lovato, De Roon; Zappacosta, Freuler, Koompeiners, Maehle; Pasalic, Ilicic; Zapata. All.: Gasperini.

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.

OMNISPORT