Serie A, Atalanta-Milan: le probabili formazioni

Novanta minuti per la storia da una parte e per il futuro dall’altra. La memorabile stagione dell’Atalanta si chiude con la sfida d’altissima quota contro il Milan. Seconda contro terza, ma se la Dea è già sicura di partecipare alla prossima Champions League, i rossoneri dovranno giocarsi tutto dopo aver sprecato il match point casalingo contro il Cagliari.

Pioli sarebbe al sicuro con una vittoria, diversamente dovrà sperare nei mancati successi di Juventus e Napoli. Gasperini, reduce dalla delusione per la sconfitta in finale di Coppa Italia contro la stessa Juventus, punta invece a conservare il secondo posto, che sarebbe il miglior piazzamento di sempre in Serie A per i bergamaschi.

Atalanta con i titolari e Muriel titolare al fianco di Zapata, per il Milan Ibrahimovic sarà l’unico assente: panchina per Brahim Diaz, nel tridente alle spalle di Rebic titolare Lao.

Atalanta-Milan, le probabili formazioni.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata. All.: G. Gasperini.

Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Rebic. All.: S. Pioli.

OMNISPORT | 22-05-2021 10:26