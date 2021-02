Serie A, Atalanta-Torino: probabili formazioni

Sabato alle ore 15.00 al Gewiss Stadium di Bergamo i padroni di casa ospitano il Toro. Due squadre in situazioni mentali e di classifica, completamente diverse: gli orobici ambiscono in alto, puntando alle zone nobili della classifica per tornare in Champions League, mentre gli ospiti devono uscire da una zona calda per la retrocessione.

L’Atalanta arriverà contro il Torino con il pensiero di Sutalo e Hateboer, entrambi non al meglio. Dopo il riposo in Coppa Italia torna Ilicic titolare, affiancato da uno tra Pessina e Malinovskyi, mentre per il ruolo di punta c’è un altro duello per il posto da titolare, ovvero quello tra Zapata e Muriel.

Il Torino farà visita all’Atalanta orfano dei soli Vojvoda e Sanabria. Il primo sarà sicuramente out, ancora in recupero dall’infortunio al braccio. Il secondo è positivo al Covid, i prossimi tamponi diranno se potrà essere convocato o meno.

PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata. All. Gasperini

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Lyanco; Singo, Mandragora, Rincon, Linetty, Ansaldi; Belotti, Zaza. All. Nicola

OMNISPORT | 05-02-2021 09:12