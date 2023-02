Serie A, Baroni va oltre i tre punti: "Rispettato il piano tattico"

L'allenatore del Lecce: "Con una squadra così giovane conta la prestazione, ma se alziamo il baricentro teniamo il pericolo più lontano".

04-02-2023 18:19

Dopo aver vinto in casa Salernitana e in casa Sampdoria, il Lecce coglie il terzo successo esterno del suo campionato e rimette a distanza di sicurezza la zona calda, al momento a -9.

Questa la moderata soddisfazione di Marco Baroni, ex della sfida: ““Non voglio parlare di singoli, ma della squadra che ha giocato bene, fornendo una prestazione di coraggio e qualità. Siamo abituati a guardare al risultato, ma io guardo alla prestazione di una squadra così giovane che era in crescita e che ha dato una risposta fatta di coraggio, entusiasmo e fiducia. Tra primo e secondo tempo ho chiesto ai ragazzi di stare equilibrati, ma di spostare il gioco più avanti: abbiamo tolto idee e iniziativa agli avversari e siamo riusciti a trovare i gol. È stato fatto un gran lavoro per reggere l’urto della nuova categoria: alcune gare all’inizio eravamo timorosi, per questo dobbiamo giocare senza difenderci bassi, se no rischiamo di subire troppi gol”.