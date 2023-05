Serie A basket: l'Olimpia vince la Regular Season, retrocesse Trieste e Verona

I risultati dell'ultimo turno del massimo campionato di basket

07-05-2023 20:42

Sono arrivati gli ultimi verdetti della Regular Season della Serie A di basket: l’Olimpia Milano ha chiuso in vetta alla classifica grazie alla vittoria per 79-67 contro la Dinamo Sassari, e resta davanti alla Virtus Bologna grazie agli scontri diretti favorevoli.

Le V Nere chiudono quindi seconde con la vittoria contro Varese, terza Tortona (sconfitta a Pesaro) e quarta Venezia (vittoriosa a Treviso).

Ai playoff ci vanno anche Sassari, Trento, Brindisi e Pesaro. Decise anche le retrocessioni: salutano la massima serie Trieste, sconfitta nettamente a Brindisi, e Verona battuta in casa da Napoli.

I risultati dell’ultima giornata

Brindisi-Trieste 92-70

Olimpia Milano-Sassari 79-67

Pesaro Tortoona 82-78

Reggiana-Trento 94-70

Scafati-Brescia 92-88

Venezia-Treviso 107-73

Verona-Napoli 82-88

Virtus Bologna-Varese 98-82

Il coach dell’Olimpia Milano Ettore Messina dopo la partita ha voluto mandare un messaggio ai tifosi relativo a Shields: “Ho sempre ringraziato il pubblico, fondamentale per noi, se dobbiamo però mugugnare se Shields gioca incerto o fatica, non aiutiamo lui e la squadra. Se non lo recuperiamo, abbiamo chance di vincere molto basse. Non lo aiutiamo, dobbiamo incoraggiarlo. Se lo tengo in campo, anche più del previsto, è perché devo fare tutto per recuperarlo. Chiedo ci sia una coesione tra squadra e tifosi per capire le difficoltà di questo ragazzo, dopo un lunghissimo infortunio. Aiutando questo ragazzo”.

Sui playoff: “Dobbiamo pensare partita dopo partita e non alla finale. Altrimenti finisce come i Bucks”.