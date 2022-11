Serie A basket: vittorie negli anticipi per Varese e Verona

19-11-2022 23:43

Due gli anticipi del sabato che hanno aperto la settima giornata della Serie A di basket. La prima sfida del turno ha visto il successo casalingo dell’Openjobmetis Varese, che ha battuto per 93-90 l’Umana Reyer Venezia. Partita molto combattuta fra le due squadre con la tripla di Reyes nel finale che ha girato l’inerzia in favore di Varese. Top scorer Ross con 20 punti, Freeman il migliore per Venezia a quota 17. In classifica Varese sale a 10 punti con Tortona e Milano, Venezia resta a 8.

Nella seconda sfida del sabato è arrivata invece la vittoria in trasferta della Tezenis Verona, che si è aggiudicata il match in casa dell’Unahotels Reggio Emilia per 69-65. Fondamentali nel finale per Verona il canestro di Cappelletti e un libero di Smith, quest’ultimo top scorer del match con 18 punti. Olisevicius il migliore per Reggio Emilia a quota 14. Con questo risultato Verona raggiunge Reggio a 4 punti e si toglie dall’ultima posizione in classifica.