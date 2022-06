Serie A, Bobo Vieri: "Pazienza coi giovani? In Italia importa solo il risultato"

07-06-2022 19:28

L’ex giocatore di Juventus e Inter Bobo Vieri, oggi una star sociale tra Bobo Tv e le Summer cup di beach soccer organizzate ogni anno sulle spiagge di tutta Italia, è stato intervistato dalle pagine del Messaggero, dove ha parlato dei giovani e della poca pazienza che abbiamo in Italia:

“In Italia non c’è pazienza? Sì, cerchiamo solamente al risultato. Se poi un giovane gioca bene allora si dice già che è un fenomeno. Se non va bene, viene subito demolito. Prendete Tonali. Non ha fatto tanto bene al primo anno al Milan, ma in questa stagione è stato super. E adesso abbiamo un giovane che sarà utilissimo per la Nazionale nei prossimi 10 anni. Le maglie di Inter, Milan e Juventus sono pesanti, non sono come le altre. Serve pazienza. Parola che in Italia non c’è”.