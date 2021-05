Serie A, Bologna-Genoa: le probabili formazioni

Allo stadio Dall’Ara il Bologna di Mihajlovic, ormai salvo, affronta il Genoa di Ballardini che invece è a caccia degli ultimi punti a disposizione per raggiungere la matematica salvezza. Scontro, dunque, tutt’altro che scontato.

Nel Bologna: Mihajlovic conferma, almeno dall’inizio, quasi tutti i soliti undici titolari. Eccezion fatta per Orsolini che resta in dubbio e indietro nel ballottaggio con Skov Olsen e Danilo che rischia il posto a favore di Antov. Torna Svanberg davanti alla difesa assieme a Schouten e Soriano avanza nel sua solita posizione di trequartista. Out Vignato.

Nel Genoa: ancora senza capitan Criscito, Ballardini deve fare di necessità virtù. In difesa spazio ancora a Goldaniga con Radovanovic e Masiello che rischia il posto a favore di Zapata, ma resta comunque in vantaggio. Potrebbe esserci spazio a centrocampo per Behrami al posto di Zajc, ma l’ex Empoli è abbastanza sicuro del posto.

PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Antov, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Cassata; Pjaca, Scamacca. All. Ballardini

OMNISPORT | 12-05-2021 10:20