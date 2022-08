Serie A, Bologna: il gesto di Mihajlovic e le sue parole sul futuro

13-08-2022 13:33

Sinisa Mihajlovic, questa mattina (sabato 13 agosto), si è presentato in conferenza stampa insieme a Arnautovic, De Silvestri, Soriano e Medel. Li ha battezzati i “leader del gruppo”.

Il tecnico, nonostante i problemi dell’estate come i rinforzi che ancora non arrivano, si è detto fiducioso “nell’operato della società”. Poi ha parlato della gara, in programma domenica alle 18,30, contro la Lazio all’Olimpico: “Sono curioso di vedere che squadra troveremo. Io tifo Lazio, ma domani voglio fare risultato. Sarà una partita complicata, ma alla prima giornata ci sono sempre partite strane e noi possiamo mettere in difficoltà chiunque”.

Infine ha fissato l’obiettivo stagionale: “fare meglio dell’anno scorso. È questa la mia unica aspettativa”.