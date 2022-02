Serie A, Bologna-Inter: è arrivata la decisione ufficiale

14-02-2022 19:27

Bologna-Inter si giocherà: la Corte Sportiva d’Appello della Figc ha respinto il ricorso del club nerazzurro, che chiedeva la vittoria a tavolino per 3-0 per la mancata disputa della partita del Dall’Ara, in programma il 6 gennaio. La Corte si è così allineata alla decisione del Giudice Sportivo: la gara andrà giocata.

E’ stato invece accolto il ricorso della Salernitana contro il ko per 3-0 a tavolino e la penalizzazione di un punto in classifica inflitta per la mancata disputa della sfida del 21 dicembre scorso contro l’Udinese alla Dacia Arena, anche in questo caso la partita dovrà essere giocata.

Bologna-Inter: non è escluso il ricorso dei nerazzurri

La squadra di Mihajlovic non era scesa in campo lo scorso 6 gennaio dopo la decisione dell’Asl, che aveva messo in quarantena il gruppo squadra per i casi di Covid in rosa. I nerazzurri di Simone Inzaghi si erano invece presentati regolarmente al Dall’Ara, aspettando gli avversari per 45′ prima della decisione dell’arbitro di sancire la mancata disputata della partita. Nella settimana successiva il Giudice Sportivo aveva deciso di non optare per lo 0-3 a tavolino, parlando di “forza maggiore” e innescando il ricorso nerazzurro, poi bocciato dalla Corte Sportiva. L’Inter potrebbe fare un ulteriore ricorso al Collegio di Garanzia del Coni.

Udinese-Atalanta, omologato il 2-6

La Corte d’Appello ha respinto il ricorso dell’Udinese in merito alla sfida disputata contro l’Atalanta lo scorso 9 gennaio, e persa per 2-6 alla Dacia Arena. I friulani avevano chiesto di rigiocare la gara perché il match a loro parere era stato falsato dai tanti contagi dei bianconeri, che avevano creato uno squilibrio “insuperabile” in campo. La Corte anche in questo caso ha seguito il parere del Giudice Sportivo, che aveva omologato il risultato.

OMNISPORT