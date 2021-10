Serie A, Bologna-Milan: le probabili formazioni

23-10-2021 09:58

Dopo la deludente trasferta di Oporto il Milan vuole continuare la sua corsa in campionato e per farlo deve passare sul campo del Bologna. Pioli è ancora in piena emergenza , dato che alla lunghissima lista di assenti si è aggiunto anche l’influenzato Kessiè.

In attacco però si rivede Ibrahimovic dal 1′, alle sue spalle insieme a Rafael Leao dovrebbero esserci Castillejo e Krunic, favoriti rispettivamente su Saelemaekers e Daniel Maldini.

A centrocampo scelte obbligate con la coppia Tonali-Bennacer, mentre in difesa Ballo-Touré sostituirà Theo Hernandez, ancora positivo al coronavirus così come Brahim Diaz. Kjaer accanto a Tomori davanti a Tatarusanu .

Rosa quasi al completo invece per Mihajlovic che recupera anche Dominguez , Medel quindi torna al centro della difesa. Tutto confermato in attacco dove Soriano e Barrow giocheranno dietro Arnautovic.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-MILAN

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Leao; Ibrahimovic.

