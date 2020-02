Serie A, boom di esoneri: ecco chi rischia ora

La Serie A si conferma il campionato più difficile e problematico per gli allenatori. Con l’esonero di Eugenio Corini sono già 11 le panchine saltate in 22 giornate di campionato: una media di un licenziamento ogni due turni, che ci vede in vetta all’Europa davanti alla Premier League (9 esoneri), Bundesliga (8), Liga (7) e Ligue 1 (5). Proseguendo con questa media, la serie A potrebbe fissare un nuovo record, che per ora appartiere alla stagione 2011/2012 con ben 18 esoneri, riporta Sportmediaset.

In questa stagione sono stati silurati Di Francesco (Sampdoria), Giampaolo (Milan), Andreazzoli (Genoa), Corini per due volte (Brescia), Tudor (Udinese), Grosso (Brescia), Ancelotti (Napoli), Thiago Motta (Genoa), Montella (Fiorentina) e Mazzarri (Torino).

Chi sarà il prossimo? Secondo i bookmakers l’allenatore della Spal Leonardo Semplici è in pole per l’esonero: per il mister degli estensi fondamentali le prossime due partite contro Sassuolo e Lecce.

Seguono Davide Nicola del Genoa, quotato a 2.75, Fabio Liverani del Lecce a 3, lo stesso Moreno Longo, appena arrivato sulla panchina del Toro, a 3.50.

In seconda fila Gotti (Udinese) a 5.50, Diego Lopez (Brescia) a 6, De Zerbi (Sassuolo) e Iachini (Fiorentina) a 6.50. Poi Claudio Ranieri (Sampdoria) e Stefano Pioli (Milan) a 7.50.

SPORTAL.IT | 05-02-2020 15:49