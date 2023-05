Serie A, botta e risposta tra Torino e Monza: 1-1

Termina in parità il match tra due squadre in salute e già salve da tempo

07-05-2023 17:00

Torino ed Empoli pareggiano per 1-1 nel match delle 15 della 34esima giornata di Serie A: i due gol entrambi nella ripresa, a Sanabria risponde Caprari. Le due squadre, che si confermano in salute e sono salve da tempo, sono entrambe appaiate in classifica all’ottavo posto, a quota 46 punti.

Meglio il Torino nel primo tempo: i granata si sono avvicinati di più al gol con Miranchuk e Vojvoda, e si sono visti annullare una rete del russo per un tocco di mano di Sanabria ad inizio azione. I brianzoli creano solo un’occasione con Ciurria.

Nella ripresa i padroni di casa passano immediatamente in vantaggio: al 46′ Sanabria scambia con Ilic, entra in area e in diagonale fredda Di Gregorio. Il Monza cerca di reagire ma è poco lucido, Palladino cerca la scossa inserendo due attaccanti, Petagna e Caprari, e schierando la squadra con un modulo iperoffensivo.

Finale divertente, il Monza sfiora il pareggio con Carlos Augusto e Ciurria, la squadra di Juric si vede negare il raddoppio da Di Gregorio. All’86’ il pareggio dei biancorossi: il neo entrato Caprari su sponda di Petagna realizza il pareggio con una splendida conclusione a giro. Allo scadere il Torino chiede un rigore per trattenuta in area di Rovella, ma per arbitro e Var è tutto regolare: finisce 1-1.