Serie A: brutta tegola per la Lazio

Non giungono buone notizie per mister Inzaghi e i tifosi della Lazio dall’infermeria biancoceleste.

Luiz Felipe chiude la stagione in anticipo. Per lui si renderà necessaria l’operazione e circa 2 o 3 mesi di stop, questo è quello che si apprende dalle pagine de “Il Messaggero”: “Il responso del consulto per il brasiliano in Germania è stagione praticamente finita: 2-3 mesi di stop, è necessaria l’operazione in artroscopia per sistemare la cartilagine della caviglia malconcia.”

Lo staff medico della Lazio ha anche provato a consigliare d’aspettare la fine della stagione, stile Leiva, ma il 23enne vuole operarsi subito perché teme di compromettere la sua carriera.

Una brutta tegola quindi in casa Lazio, ma adesso col mercato ancora aperto, è possibile che la dirigenza intervenga e regali a Inzaghi un nuovo difensore per affrontare un girone di ritorno da protagonisti…senza dimenticare le (almeno) due notti di Champions.

OMNISPORT | 20-01-2021 11:49