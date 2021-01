Serie A, Cagliari-Benevento: probabili formazioni

La squadra di Di Francesco, dopo la sonora sconfitta casalinga subita dal Napoli per 4-1, deve rifarsi e cercare di ritrovare la vittoria che manca, in campionato, da otto partite. La squadra sannita invece, nonostante l’ottima partita e la superiorità numerica, non è riuscita a portare a casa punti contro un Milan sempre più primo in classifica.

La squadra sarda sta affrontando un momento di vera crisi, nelle ultime otto giornate il Cagliari non è mai riuscito a vincere, gli unici risultati utili sono stati pareggi contro Spezia, Verona e Parma. L’ultima vittoria, in Serie A, risale al 7 novembre contro la Sampdoria per 2-0. Solamente due punti in classifica racimolate nelle ultime cinque partite di campionato, davvero troppo poco per chi non vuole lottare per la salvezza.

Umore decisamente migliore in casa Benevento, dopo la sconfitta contro il Milan sul campo, ma non nel gioco. Nonostante la sconfitta contro i rossoneri, i sanniti hanno racimolato 18 punti e il decimo posto in classifica, distaccando la zona retrocessione di ben sette lunghezze.

PROBABILI FORMAZIONI:

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Walukiewicz, Tripaldelli; Nandez, Marin, Pereiro, Joao Pedro, Sottil; Simeone All. Di Francesco

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Foulon, Tuia, Glick, Barba; Dabo, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula All. Inzaghi

OMNISPORT | 05-01-2021 12:19