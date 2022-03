Serie A, Cagliari: Nandez ha sempre più pretendenti

10-03-2022 16:10

Nahitan Nandez continua ad avere tantissime pretendenti in giro per l’Europa. Dopo essere stato a un passo dall’Inter, l’uruguaiano del Cagliari non ha smesso di avere estimatori sia in Serie A che in Premier League.

Per quanto riguarda il nostro campionato, oltre ai nerazzurri sempre vigili, anche la Juventus e il Napoli stanno chiedendo informazioni in vista di giugno. In Premier invece, dove circolano molti più soldi rispetto alla Serie A, si registra l’interesse di Leeds United e West Ham. Lo scrive calciomercato.com.

OMNISPORT