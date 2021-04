Serie A, Cagliari-Roma: le probabili formazioni

Una sola vittoria nelle ultime cinque gare per la Roma che, nonostante il buon cammino in Europa, in Serie A ha visto progressivamente allontanarsi la zona che vale l’accesso alle competizioni continentali il prossimo anno.

Con l’intento dunque di provare ad accorciare su Lazio e Napoli, i giallorossi si presenteranno alla Sardegna Arena puntando in attacco sul Borya Mayoral e schierando sulla trequarti il recuperato El Shaarawy al fianco di Carles Perez. A centrocampo Reynolds e Bruno Peres dovrebbero avere un’altra chance sulle fasce mentre in difesa molto probabilmente sarà Fazio a sostituire lo squalificato Ibañez. Possibile anche l’avvicendamento Pau Lopez-Mirante fra i pali.

Il Cagliari invece, grazie ai due successi consecutivi contro Parma e Udinese, ha definitivamente riaperto la lotta salvezza e proverà a migliorare ulteriormente la propria classifica affidandosi al duo Pavoletti–Joao Pedro in attacco, alla regia di Duncan a centrocampo (l’ex Sassuolo dovrebbe sostituire lo squalificato Nainggolan) e ai ritorni di Rugani in difesa e Lykogiannis sulle fasce. Ballottaggio fino all’ultimo invece tra Pereiro e Zappa per una maglia da titolare.

PROBABILI FORMAZIONI

Cagliari (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Nandez, Pereiro, Duncan, Marin, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. All. Semplici.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Fazio; Reynolds, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, El Shaarawy; Borja Mayoral. All. Fonseca.

OMNISPORT | 24-04-2021 09:57