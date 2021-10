Serie A, Cagliari-Sampdoria: le formazioni ufficiali

17-10-2021 12:10

Tutto pronto per il “lunch match” dell’Unipol Arena.

Ecco le formazioni ufficiali che tra pocomeno di mezz’ora si sfideranno per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Il Cagliari di Walter Mazzarri cerca la prima vittoria stagionale e vuole abbandonare l’ultimo posto in classifica mentre la Sampdoria di D’Aversa vuole vincere per risalire la classifica e non farsi immischiare in situazioni pericolose.

FORMAZIONI UFFICIALI

Cagliari (3-5-2) : Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Lykogiannis, Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Keita Balde.

Sampdoria (4-3-3) : Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Adrien Silva, Askildsen; Candreva, Quagliarella, Gabbiadini.

OMNISPORT