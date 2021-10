Serie A, Cagliari-Venezia: le probabili formazioni

Non ha ancora fatto effetto la cura Mazzarri in un Cagliari che continua a rimandare l’appuntamento con la prima vittoria in campionato. Dall’arrivo del tecnico toscano, i sardi hanno conquistato un solo punto, in casa della Lazio. Poi due sconfitte di fila: una davanti al proprio pubblico con l’Empoli e l’altra nella sfida – quasi proibitiva – contro il Napoli.

L’anticipo della settima giornata contro il Venezia può essere l’occasione giusta per ripartire. Siamo solo a settembre, ma alla Unipol Domus sono in palio tre punti già molto pesanti in ottica salvezza. I lagunari di Paolo Zanetti ci arrivano dopo aver tenuto testa al Torino di Juric nel posticipo di lunedì scorso: un punto d’oro e che ha pure contribuito a muovere la classifica.

Mazzarri dovrebbe tornare a schierare la difesa a tre e di conseguenza ripristinare le due punte, che verosimilmente saranno Joao Pedro e Keita. A spingere sulla fascia sinistra non ci sarà Dalbert, vittima di un problema muscolare che lo terrà fuori fino a metà ottobre: al posto dell’ex Inter e Fiorentina il tecnico toscano dà fiducia a Lykogiannis.

Nel Venezia si è recentemente fermato il centrocampista Vacca, assente a Cagliari così come Sigurdsson, Lezzerini e Haps. In regia è dunque ballottaggio tra il ristabilito Ampadu e Peretz, due dei nuovi acquisti arrivati in estate.

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Godin; Nandez, Deiola, Marin, Strootman, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen.

