Serie A, calendario raduni e ritiri estivi 2020: località, date

La Serie A 2020-21 inizia tra mille dubbi e altrettante difficoltà. Complice il lockdown e la chiusura ritardata del campionato, le 20 squadre hanno pochissimo tempo per preparare adeguatamente la nuova stagione. Il calciomercato inizia ufficialmente il 1 settembre, in concomitanza con la definizione del calendario. Il campionato dovrebbe iniziare verso la metà del mese e per forza di cose i club hanno dovuto accelerare i tempi della ripresa. Quest’anno è saltata la solita liturgia dei raduni con la presentazione dei nuovi acquisti, dei ritiri in montagna, delle amichevoli agostane con le rappresentative alpine etc etc Le squadre in larga parte ancora incomplete si danno appuntamento in sede e lì proseguono la preparazione atletica. Di tempo ce n’è pochissimo e i presidenti si evitano volentieri anche la spesa del ritiro in quota. Discorso a parte per alcune squadre particolarmente penalizzate dal calendario folle di quest’anno. L’Inter e il neopromosso Spezia sono in nettissimo ritardo rispetto a tutte le altre. La Juve in via di rivoluzione ancora deve decidere che fare, il Milan alle prese con i preliminari di coppa non si muove da casa così come Roma, Atalanta e Fiorentina. Vanno in quota solo Lazio, Bologna e Benevento. Le altre si muovono di pochi km.

Squadra Data e luogo raduno Data e luogo ritiro ATALANTA 31/7/2020 – Zingonia (Bg) Zingonia fino a inizio campionato BENEVENTO 16/8/2020 – Benevento 17-30/8/2020 – Seefeld (Austria) BOLOGNA 24/8/2020 – Casteldebole (Bo) Da 27/8/2020 a 5/9/2020 – Pinzolo (Tn) CAGLIARI 18/8/2020 – Assemini (Ca) 19-22/8/2020 – Aritzo (Nu)*. Dal 24/8/2020 – Assemini CROTONE 20/8/2020 – Crotone dal 22/8/2020 – Trepidò (Kr) FIORENTINA 21/8/2020 – Firenze dal 22/8/2020 – Firenze GENOA 26/8/2020 – Pegli (Ge) INTER JUVENTUS 24/8/2020 – Vinovo (TO) LAZIO 20/8/2020 – Formello (Roma) dal 23/8/2020 – Auronzo (Bl) MILAN 24/8/2020 – Milanello NAPOLI 23/8/2020 – Castelvolturno 24/8/2020 al 4/9/2020 – Castel di Sangro (Aq) PARMA 24/8/2020 – Collecchio (Pr) 26/8/2020 – Collecchio (Pr) ROMA 27/8/2020 – Trigoria dal 28/8/2020 – Trigoria SAMPDORIA 26/8/2020 – Bogliasco 28/8/2020 – Bogliasco (Ge) SASSUOLO 24/8/2020 – Sassuolo Mapei center dal 24/8/2020 – Sassuolo Mapei center SPEZIA TORINO 19/8/2020 – Torino dal 22/8/2020 al 5/9/2020 – Biella UDINESE 20/8/2020 – Udine dal 21/8/2020 – Udine VERONA 17/8/2020 – Peschiera del Garda dal 22/8/2020 al 6/9/2020 – Santa Caterina (Bz)

A causa della positività al Covid di alcuni giocatori, il Cagliari ha deciso di rinviare il ritiro ad Aritzu

VIRGILIO SPORT | 21-08-2020 10:58