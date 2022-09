Serie A, colpo del Sassuolo: battuto il Torino nel finale

17-09-2022 23:01

Bottino pieno per il Sassuolo, che rifila al Torino il secondo ko consecutivo grazie a una rete realizzata al 93′ da Agustin Alvarez, che aveva fatto il sup ingresso in campo pochissimi minuti prima. Nella prima frazione Lazaro si era visto annullare la rete del vantaggio – per colpa della VAR – per un offside di Vlasic, mentre Milinkovic-Savic era stato pazzesco nel fermare Frattesi. Il Sassuolo sale a quota 9, il Torino resta a 10.

l Sassuolo non segnava un gol in Serie A con un giocatore subentrato dal 18 marzo scorso, con Gianluca Scamacca contro lo Spezia. Dall’altra parte, il Torino ha subito cinque dei sette gol in questo campionato dall’80° minuto di gioco in avanti.

Il tabellino:

Torino-Sassuolo 0-1 (primo tempo 0-0)

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji (78′ Zima), Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro (58′ Aina); Radonjic (58′ Pellegri), Vlasic; Seck (58′ Sanabria). All. Juric

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Harroui (66′ Thorstvedt); D’Andrea (66′ Ceide), Pinamonti (86′ Alvarez), Laurienté. All. Dionisi

Arbitro: Niccolò Baroni

Gol: 93′ Alvarez

Assist: Rogerio (S, 0-1)

Ammoniti: Buongiorno, Lazaro, Singo, Lopez, Linetty

Espulsi: nessuno