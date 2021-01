Serie A: colpo Genoa, arriva Strootman

Aveva lasciato la serie A e più precisamente Roma, nell’estate del 2018 dopo cinque stagioni, 102 presenze e 10 gol in maglia giallorossa.

Dalla serie A alla Ligue1; si perchè fu l’Olimpique Marsiglia a volere l’olandese a tutti i costi. Approdato in Costa Azzurra sulla scia di Rudi Garcia, Strootman è stato un titolare fisso nello schieramento dell’OM nella prima stagione, conclusa con 28 presenze, 1 gol e 5 assist in Ligue 1. Poi l’arrivo di Villas Boas: l’olandese ha perso qualche minuto ma di fatto non il posto in squadra: 25 gare disputate in un campionato concluso alla 28^ giornata per la pandemia non sono per nulla poche.

“Mancano solamente le visite”. Nel weekend Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha così confermato l’arrivo ormai vicinissimo di Kevin Strootman al Genoa. Un ritorno in Serie A per il centrocampista olandese, che dovrà essere al top per cercare di portare sostanza e qualità nel centrocampo del Genoa.

OMNISPORT | 11-01-2021 14:49