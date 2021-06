Serie A, con Dazn possibili 10 match in 10 orari diversi

Alla fine dello scorso mese di marzo Dazn ha acquisito i diritti della Serie A per le prossime tre stagioni. La piattaforma trasmetterà fino al 2024 per ogni giornata di campionato 7 partite in esclusiva e 3 in coesclusiva.

Le novità però non sono finite, le dieci partite potrebbero essere trasmesse in dieci orari diversi: sabato in quattro finestre diverse, alle 14.30, le 16.30, le 18.30 e le 20.45, domenica il lunch match delle 12.30, poi incontri alle 14.30, 16.30, 18.30 e posticipo alle 20.45. Lunedì, il decimo match alle 20.45. Un’idea per combattere i possibili black out dovuti dal traffico della rete che potrebbe essere approvata lunedì in Lega.

OMNISPORT | 03-06-2021 22:14