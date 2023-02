I ventidue che scenderanno in campo nella sfida delle 15.00

04-02-2023 09:22

Cremonese-Lecce apre oggi alle ore 15.00 la ventunesima giornata di Serie A. Si gioca allo Stadio Zini di Cremona. Si tratta di una sfida salvezza, con i padroni di casa che, galvanizzati dall’approdo in Semifinale di Coppa Italia facendo fuori la Roma di Mourinho, sono ancora alla caccia della prima vittoria in Serie A: tre punti fondamentali che significherebbero ossigeno per la squadra di Ballardini. Dall’altra parte, il Lecce ha necessità di tornare alla vittoria che manca da un mese, dal 4 gennaio scorso.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Dessers, Okereke. All. Ballardini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lochoshvili

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dermaku, Maleh, Pongracic